Meloni agli industriali | Speculazioni inaccettabili sull’energia La Ue rimuova i dazi interni

Nel suo intervento all'assemblea annuale di Confindustria a Bologna, Giorgia Meloni denuncia le "speculazioni inaccettabili" nel settore energetico e lancia un appello all'Unione Europea affinché rimuova i dazi interni autoimposti. Sottolineando l'importanza di rilanciare il mercato unico europeo, Meloni invita a mettere al centro della politica economica la necessità di garantire un ambiente favorevole per le imprese.

«Mi auguro che l’Europa abbia il coraggio di rimuovere i dazi interni che si è auto-imposta in questi anni». Lo dice Giorgia Meloni in un passaggio del suo intervento all’assemblea annuale di Confindustria a Bologna. «Il rilancio del mercato unico europeo è una priorità perché chiaramente consentirebbe di mettere l’Europa anche al riparo da scelte protezionistiche di altri Paesi. Come... 🔗 Leggi su Feedpress.me