Meloni a Samarcanda e Astana per sviluppare rapporto Asia centrale

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha intrapreso una missione nei centri strategici di Samarcanda e Astana, focalizzandosi su energia, minerali rari e opportunità di investimento. Questo viaggio mira a rafforzare i legami commerciali e a favorire l'apertura di nuovi mercati con l'Asia Centrale, evidenziando l'importanza della cooperazione internazionale in queste aree.

Samarcanda, 27 mag. (askanews) – Energia, minerali rari, investimenti e apertura di nuovi mercati. Questi i temi al centro della doppia missione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Samarcanda, in Uzbekistan, ed Astana in Kazakistan. Il viaggio era stato inizialmente programmato per il 26 e 27 aprile, ma era stato rinviato per la concomitanza con i funerali di papa Francesco. La premier arriverà domani nell’antica “capitale” della via della Seta, dove incontrerà in un bilaterale il presidente Shavkat Mirziyoyev la mattina del 29. Nel pomeriggio dello stesso giorno si sposterà ad Astana, dove il 30 è in programma il primo vertice con i cinque leader della regione: lo stesso Mirziyoyev,il kazakho Kassym-Jomart Tokayev, il kirghiso Sadyr Japarov, il tagiko Emomali Rahmon, il turkmeno Serdar Berdimuhammedov... 🔗 Leggi su Ildenaro.it