Meloni a Confindustria | Spendere soldi pubblici per tamponare il caro energia non è la soluzione

Il governo Meloni affronta la questione del caro energia, evidenziando che l’uso di fondi pubblici per alleviare i costi non rappresenta una soluzione sostenibile. Con 60 miliardi già stanziati, l’attenzione si concentra su misure più efficaci per supportare le famiglie e le piccole imprese, sottolineando la consapevolezza degli impatti economici e la necessità di strategie a lungo termine.

“Il governo è perfettamente consapevole dell’impatto che i costi energetici hanno sulle famiglie e sulle imprese, soprattutto su quelle di piccole e medie dimensioni. E lo sappiamo anche perché dall’inizio di questo governo abbiamo stanziato circa 60 miliardi di euro, l’equivalente di due leggi finanziarie, per cercare di alleviare i costi”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenendo all’ Assemblea di Confindustria a Bologna. “ È evidente che continuare a cercare di tamponare spendendo soldi pubblici non può essere la soluzione. Per questo abbiamo accompagnato le risorse con diversi interventi, alcuni dei quali rispondono anche alle necessità richiamate proprio dalla Confindustria “... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Meloni a Confindustria: “Spendere soldi pubblici per tamponare il caro energia non è la soluzione”

