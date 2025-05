Meloni a Confindustria | costo dell’energia è la questione più urgente da affrontare

Nel suo recente intervento a Confindustria, il Premier Meloni ha sottolineato l'urgenza di affrontare i problemi strutturali che affliggono famiglie e imprese italiane. Al centro delle sue preoccupazioni c'è il costo dell'energia, una questione cruciale che richiede coraggio e visione per essere risolta definitivamente. La determinazione a superare tali sfide rappresenta un passo fondamentale verso una economia più sostenibile e competitiva.

Roma, 27 mag. (askanews) – “In questa nazione ci sono dei problemi strutturali che le famiglie, le imprese incontrano e bisogna avere la forza, il coraggio, la visione, la lucidità per affrontarli una volta per tutte. La questione più urgente da affrontare con serietà, e aggiungo senza timore, è il nodo del costo dell’energia”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento al Teatro EuropAuditorium di Bologna per l’assemblea 2025 di Confindustria. “Il Governo – ha spiegato la premier – è perfettamente consapevole dell’impatto che i costi energetici hanno sulle famiglie e sulle imprese, soprattutto su quelle di piccole e medie dimensioni, e lo sappiamo anche perché dall’inizio di questo Governo noi abbiamo stanziato circa 60 miliardi di euro che è l’equivalente di due leggi finanziarie per cercare di alleviare” le difficoltà... 🔗 Leggi su Ildenaro.it