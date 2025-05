Melito Irpino discarica abusiva sulla SP49 | segnalazione delle Guardie Eco Ambientali

Durante una recente perlustrazione, le Guardie Eco Ambientali ODV ETS hanno scoperto un'area di discarica abusiva lungo la Strada Provinciale 49, nei pressi di Melito Vecchio. Questo episodio evidenzia un grave problema di abbandono illecito di rifiuti nel comune di Melito Irpino (AV), richiamando l'attenzione sulla necessità di interventi adeguati per tutelare l'ambiente e la salute pubblica.

MELITO IRPINO (AV) – durante un servizio di perlustrazione sul territorio comunale, personale volontario dell'Associazione Nazionale Guardie Eco Ambientali ODV ETS ha individuato un'area di abbandono illecito di rifiuti lungo la Strada Provinciale 49, in direzione Melito Vecchio, nei pressi del...

