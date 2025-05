Meglio corrompere che sparare | così Cosa nostra indebolita e senza un capo riesce ancora a fare paura

Nel contesto attuale, Cosa Nostra, pur indebolita e priva di un leader, continua a esercitare una notevole paura. L'ultima relazione della Dia offre una mappa rivelatrice sulla pericolosità delle organizzazioni criminali in Italia, evidenziando che, sebbene la maggior parte di esse sia di origine italiana, la loro influenza rimane preoccupante e diffusa. L'analisi mette in luce la strategia di corruzione come alternativa alla violenza.

C'è una mappa nell'ultima relazione della Dia che dice più di tante parole sullo stato di salute di Cosa nostra ed è quella che misura in percentuale la pericolosità di ogni organizzazione criminale. Se è vero che la maggior parte delle mafie presenti sul territorio sono italiane, non è...

