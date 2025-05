Medvedev eliminato clamoroso al Roland Garros | cosa cambia per Sinner

Martedì 27 maggio, il Roland Garros è scosso da un clamoroso colpo di scena: Daniil Medvedev, testa di serie numero 11, è stato eliminato dal torneo. Questa sorprendente sconfitta non solo cambia le dinamiche del torneo, ma offre nuove opportunità per Jannik Sinner, fresco vincitore all'esordio. Cosa comporta questa eliminazione per il giovane talento italiano e le sue ambizioni? Scopriamolo.

Dopo la vittoria all'esordio in tre set, per Jannik Sinner ma soprattutto per l'intero Roland Garros, nella giornata di oggi, martedì 27 maggio, arriva una sorpresa eclatante, dirompente: è stato infatti eliminato Daniil Medvedev. Il russo, testa di serie numero 11 e tra i principali nomi nella parte alta del tabellone, è stato battuto al quinto set da Cameron Norrie. Il britannico ha avuto la meglio dopo una battaglia lunga e intensa, facendo fuori l’ex numero uno del mondo dal torneo parigino. L’uscita prematura di Medvedev, che si sarebbe potuto incrociare proprio con Sinner soltanto in semifinale, ha un peso relativo sul percorso dell'azzurro... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Medvedev eliminato, clamoroso al Roland Garros: cosa cambia per Sinner

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sinner choc, va sotto 4-0 poi il miracolo: il punto che stende Parigi | .it. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Roland Garros: Medvedev eliminato al primo turno, avanti Zverev - Tennis, Roland Garros: Medvedev eliminato al primo turno, avanti Zverev. Il torneo, Open di Francia, ha già riservato una sorpresa clamorosa ... 🔗Da olympialab.com

Roland Garros: Medvedev eliminato al primo turno - Daniil Medvedev è stato eliminato al primo turno del Roland garros. Il russo è stato battuto dal britannico Cameron Norrie (n.83) 7-5, 6-3, 4-6, 1-6, 7-al termine di un match durato quasi quattro ore. 🔗Scrive msn.com

Medvedev sgancia la bomba, il russo non ha dubbi - Daniil Medvedev non ha usato mezzi termini, la sua suonava come una dichiarazione di guerra: ma era solo bluff clamoroso ... 🔗Si legge su tennisfever.it

Tennis, il colpo mai visto l'ace con trucco di Tomic inganna Kyrgios e sorprende anche l’arbitro