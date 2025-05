Medioriente | media da gabinetto sicurezza Israele ok a 22 nuove colonie Cisgiordania

La scorsa settimana, il gabinetto di sicurezza di Israele ha approvato, tramite una votazione segreta, la creazione di 22 nuove colonie in Cisgiordania. Questa decisione, riportata da fonti come il Times of Israel, suscita preoccupazioni e tensioni nella già complessa situazione mediorientale, aumentando le sfide per la sicurezza e il dialogo nella regione.

Torino, 27 mag. (LaPresse) – La scorsa settimana il gabinetto di sicurezza di Israele ha tenuto una votazione segreta per approvare la creazione di 22 nuovi insediamenti in Cisgiordania. Lo riportano i media israeliani, tra cui Times of Israel, secondo cui la proposta sarebbe stata presentata dal ministro della Difesa Israel Katz e dal ministro delle Finanze Bezalel Smotrich. La testata Israel Hayom riferisce che il governo intende utilizzare i nuovi insediamenti per rafforzare la presenza israeliana lungo la Strada 443, che collega Gerusalemme e Tel Aviv passando per Modiin. Un tratto di questa strada attraversa la Cisgiordania... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: media, da gabinetto sicurezza Israele ok a 22 nuove colonie Cisgiordania

