Medioriente | Israele accusa Onu 400 camion di aiuti in attesa a Kerem Shalom

Israele accusa le Nazioni Unite di inefficienza nella gestione degli aiuti umanitari, con circa 400 camion bloccati al valico di frontiera di Kerem Shalom. Ghassan Alian, Coordinatore delle attività governative nei Territori, critica l'ONU per non aver ritirato le forniture destinate alla popolazione di Gaza, sollevando interrogativi sul suo impegno nel soddisfare le necessità umanitarie della regione.

Torino, 27 mag. (LaPresse) – Il Coordinatore delle attività governative nei Territori (Cogat) del ministero della Difesa israeliano, Ghassan Alian, accusa le Nazioni Unite di non adempiere al proprio ruolo e di non aver ritirato gli aiuti umanitari dal lato di Gaza del valico di frontiera di Kerem Shalom. Lo riporta Times of Israel. Secondo il Cogat, oltre 400 camion carichi di aiuti umanitari sono in attesa di essere ritirati e distribuiti. Con la ripresa dell'ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, "abbiamo contattato tutte le organizzazioni umanitarie e la comunità internazionale, invitandole a partecipare alla distribuzione degli aiuti alla popolazione civile di Gaza...

