Medioriente | Conte Netanyahu pazzo criminale il più grande antisemita è lui

L'articolo esplora le dichiarazioni controverse su Benjamin Netanyahu, definito da alcuni come un "pazzo criminale" e il maggiore antisemita. Si discute l'appello per un embargo sulle armi e sanzioni da parte dell'Italia nei confronti di Israele, evidenziando le tensioni geopolitiche e le posizioni radicali nel contesto del conflitto in Medio Oriente. La questione solleva interrogativi sulla legittimità delle relazioni internazionali.

Torino, 27 mag. (LaPresse) – “Mi aspetto che l’Italia sia promotrice di embargo sulle armi e di sanzioni” verso Israele “e che non sia rinnovato il memorandum di collaborazione. Dobbiamo isolare questo pazzo criminale (Netanyahu, ndr) che non è degno di far parte della comunità internazionale”. Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte ospite a ‘È sempre Cartabianca’ su Rete4. “Mi definiscono antisemita? Non commento queste accuse imbecilli”, ha spiegato. “Il più grande antisemita è Netanyahu, perché rischia di disonorare il popolo israeliano e lo Stato di Israele a futura memoria. Questa roba qui è un’onta che rimarrà nei libri di storia, sta fomentando l’odio”, ha aggiunto... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: Conte, Netanyahu pazzo criminale, il più grande antisemita è lui

Guerra in Medio Oriente, Conte: Quello di Netanyahu è un Governo criminale