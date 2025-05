Mediocredito Centrale accordo con AGART per rilanciare Artigiancassa

Mediocredito Centrale S.p.A. e AGART S.p.A. hanno siglato un accordo strategico per l'acquisto congiunto dell'intermediario finanziario B.G.A S.p.A. con quote rispettive dell'80% e del 20%. Questa iniziativa è mirata a rilanciare Artigiancassa, trasformandola in un centro di eccellenza per il supporto alle imprese artigiane, rafforzando così il tessuto economico del settore.

M ediocredito Centrale S.p.A. e AGART S.p.A., società partecipata da Confartigianato, CNA, Casartigiani e Fedart Fidi,  hanno firmato un accordo per l’acquisto congiunto dell’intermediario finanziario B.G.A S.p.A., rispettivamente con una quota di 80% e 20%, con l’obiettivo di farne la fabbrica prodotto per rispondere alle esigenze creditizie e finanziarie degli artigiani e, più in generale, dei piccoli operatori economici anche raccogliendo e valorizzando l’eredità dello storico marchio Artigiancassa. La partnership  tra Mediocredito Centrale e AGART mira a dare risposte immediate e puntuali ad un settore produttivo che rappresenta l’ossatura dell’Italia e del nostro Made in Italy, con l’offerta di soluzioni di finanziamento a medio lungo termine attraverso un modello di servizio che unisce i vantaggi dell’interazione personale negli  oltre 200 Artigiancassa Point diffusi su tutto il territorio nazionale  e delle soluzioni di finanziamento digitale sviluppate da Mediocredito Centrale... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Mediocredito Centrale con AGART per il rilancio di Artigiancassa; Mediocredito Centrale con Agart rilancia Artigiancassa; Rinasce Artigiancassa con l’intesa fra Agart e Mediocredito centrale. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Mediocredito Centrale con Agart rilancia Artigiancassa - Mediocredito Centrale e Agart, società partecipata da Confartigianato, Cna, Casartigiani e Fedart Fidi, hanno firmato un accordo per l'acquisto congiunto dell'intermediario finanziario B.G.A S.p.A. (A ... 🔗Riporta ansa.it

Rinasce Artigiancassa con l’intesa fra Agart e Mediocredito centrale - Lo Stato torna nel credito agli artigiani privatizzato negli anni Novanta. Acquisto congiunto dell’intermediario ... 🔗Scrive msn.com

Mcc: fa 'rinascere' Artigiancassa con Agart, acquista B.G.A spa - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 mag - Mediocredito Centrale fa 'rinascere' Artigiancassa alcuni mesi dopo la decisione di Bnl di cambiare strategia sul credito al settore artigiano, di incorporar ... 🔗Secondo borsaitaliana.it