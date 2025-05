Medio Oriente testimonianza di un ostaggio liberato | ho subito violenze e abusi

In un contesto di crescente tensione, la liberazione di Keith Siegel, ostaggio di Hamas, offre uno sguardo agghiacciante sulle violenze e gli abusi vissuti. Mentre si attende la dichiarazione del premier israeliano Netanyahu sugli ostaggi ancora nelle mani del gruppo, la testimonianza di Siegel mette in luce la drammatica situazione nel Medio Oriente. La corrispondente Alessandra Buzzetti riporta le sue parole da Gerusalemme.

Cresce l'attesa per l'annunciata dichiarazione del premier israeliano Netanyahu sugli ostaggi ancora nelle mani di Hamas. La testimonianza di Keith Siegel ostaggio liberato il 1 febbraio 2025: ho subito violenze e abusi. Da Gerusalemme, la corrispondente Alessandra Buzzetti.

