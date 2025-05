Medio Oriente Netanyahu | Riporteremo a casa tutti gli ostaggi

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha assicurato che tutti gli ostaggi attualmente in mano a gruppi armati saranno riportati a casa. In un'appassionata dichiarazione, Netanyahu ha ribadito l'impegno del governo israeliano nella missione di liberazione, mentre la situazione in Medio Oriente rimane tesa. Il servizio di Alessandra Buzzetti offre un’analisi approfondita delle conseguenze di questa promessa.

In Israele il premier Netanyahu promette: “riporteremo a casa tutti gli ostaggi”. Servizio di Alessandra Buzzetti Medio Oriente, Netanyahu: “Riporteremo a casa tutti gli ostaggi” TG2000... 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Medio Oriente, Netanyahu: “Riporteremo a casa tutti gli ostaggi”

