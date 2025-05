Medico e paziente Sabato il convegno

Sabato alle 17.30, il Teatro Mentore ospiterà il convegno "La cura: dono reciproco tra medico e paziente", promosso dall'Accademia Paquale II, dalla Pro loco di Corniolo-Campigna e dal Comune di Santa Sofia. L'incontro vedrà la partecipazione di Valter Giantin, primario di Geriatria e curatore della colonna "Il Mulino: Cuore e reciprocità", per approfondire l'importanza della collaborazione tra professionisti e pazienti nella cura della salute.

L'Accademia Paquale II, la Pro loco di Corniolo-Campigna e il Comune di Santa Sofia promuovono sabato alle 17.30 al Teatro Mentore il convegno 'La cura: dono reciproco tra medico e paziente'. Interverranno: Valter Giantin (primario di Geriatria, curatore della colonna Il Mulino 'Cuore e reciprocità'); Luigi Grassi (Università di Ferrara); Maria Giulia Nanni (Psichiatria Università di Ferrara); Sara Tommasetti (Malattie dell'apparato respiratorio Università di Firenze) e Marta Michelacci (docente di storia dell'arte). Modera Mario Russomanno

