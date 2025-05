Mediaset in lutto morta Sabrina Giuliodori | moglie del manager Andrea Delogu

Il gruppo Mediaset è in lutto per la prematura scomparsa di Sabrina Giuliodori, moglie del vicedirettore generale dell'informazione Andrea Delogu. La triste notizia è stata annunciata in diretta da Federica Panicucci e Francesca Fagnani, segnando un momento di profondo cordoglio per la famiglia e i colleghi di lavoro. La comunità televisiva piange una figura amata e rispettata.

Milano, 27 maggio 2025 – Grave lutto nella famiglia Mediaset: è venuta a mancare Sabrina Giuliodori, moglie di Andrea Delogu, vicedirettore generale dell'informazione del gruppo televisivo controllato dalla famiglia Berlusconi. La notizia è stata comunicata in diretta da Federica Panicucci e Francesco Vecchi durante la puntata di ‘Mattino Cinque’, di oggi 27 maggio. I conduttori, visibilmente commossi, hanno espresso la loro vicinanza a Delogu, ai figli Leonardo e Giulia, e a tutta la famiglia. Dopo l’annuncio della scomparsa, la dichiarazione di vicinanza da parte di Federica Panicucci: Tutta Videonews, tutti noi di Mattino Cinque ci stringiamo al nostro caro Andrea, lo abbracciamo forte, così come ai suoi figli e a tutta la famiglia... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mediaset in lutto, morta Sabrina Giuliodori: moglie del manager Andrea Delogu

