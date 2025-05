Mediaset in lutto Federica Panicucci | “C’è una brutta notizia è morta Sabrina Giuliodori moglie di Andrea Delogu”

Mediaset è in lutto per la tragica scomparsa di Sabrina Giuliodori, moglie di Andrea Delogu, vicedirettore generale dell'informazione. L'annuncio è stato dato con grande commozione da Federica Panicucci e Francesco Vecchi durante la trasmissione Mattino Cinque. La triste notizia ha scosso il mondo della televisione e i colleghi di Delogu, unendosi nel dolore per questa perdita inaspettata.

Mediaset piange la morte di Sabrina Giuliodori, moglie di Andrea Delogu, vicedirettore generale dell'informazione. L'annuncio di Federica Panicucci e Francesco Vecchi a Mattino Cinque...

