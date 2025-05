Media | a Gaza la folla assalta sito di aiuti a Rafah spari in aria e caos

Nella giornata di ieri, Rafah ha vissuto scenari di caos quando migliaia di persone hanno assaltato un centro di distribuzione di aiuti, aperto dagli Stati Uniti. Le immagini circolate online mostrano la folla in tumulto, con spari in aria a creare un clima di panico. La situazione, riportata dai media israeliani e locali legati a Hamas, evidenzia le crescenti tensioni e il drammatico bisogno di aiuti nella regione.

Roma, 27 maggio 2025 - Migliaia di persone hanno preso d'assalto uno dei centri di distribuzione di aiuti aperti dagli Stati Uniti a Rafah, nel sud di Gaza. Lo riferiscono i media israeliani sulla base di filmati che circolano in rete e anche i media della Striscia, vicini ad Hamas. Gli operatori americani sarebbero fuggiti. Il sito sarebbe stato distrutto e la recinzione spostata, mentre un elicottero da combattimento israeliano avrebbe aperto il fuoco in aria per disperdere la folla. La notizia non viene confermata da altre fonti nella Striscia né finora l'Idf ha fatto dichiarazioni. Un filmato postato online sembra mostrare migliaia di palestinesi che invadono il sito di distribuzione a Rafah, nella parte meridionale di Gaza... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Media: a Gaza la folla assalta sito di aiuti, a Rafah spari in aria e caos

Su questo argomento da altre fonti

Assalto ai forni, Gaza affamata e umiliata. Onu: «Crudeltà»; Tripoli, assalto al palazzo del premier. 🔗Ne parlano su altre fonti

Media: folla assalta il sito umanitario a Rafah, operatori Usa in fuga | Hamas: "A Gaza la distribuzione fallirà", ora offre cibo gratis" - La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 599. Secondo i media di Gaza, vicini a Hamas, una folla di persone ha fatto irruzione nel c ... 🔗Si legge su msn.com

Gaza, carri armati israeliani schierati alla frontiera