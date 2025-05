Meccanico di 60 anni ucciso a colpi di pistola | l' agguato in strada

Un meccanico di 60 anni è stato tragicamente ucciso a colpi di pistola il 27 maggio a Cetraro, lungo la statale 18, davanti alla sua officina. L'agguato, avvenuto nel tardo pomeriggio, ha suscitato grande allerta nelle autorità, poiché la vittima era già conosciuta dalle forze dell'ordine. Le indagini sono in corso per fare luce sull'accaduto e identificare i responsabili.

Un meccanico di 60 anni è stato ucciso nel tardo pomeriggio del 27 maggio lungo la statale 18, a Cetraro (Cosenza), davanti a un'officina. Le indagini Contro l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, secondo quanto si è appreso, sarebbero stati sparati sei colpi di pistola. Sul luogo del... 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Meccanico di 60 anni ucciso a colpi di pistola: l'agguato in strada

Su questo argomento da altre fonti

Meccanico ucciso con sei colpi di pistola davanti all’officina sulla statale 18 a Cetraro - Un meccanico di 60 anni è stato ucciso con sei colpi di pistola davanti all’officina sulla statale 18 a Cetraro; indagano i carabinieri di Paola e il nucleo investigativo di Cosenza. 🔗Da gaeta.it

Delitto a Cetraro, meccanico 60enne ucciso a colpi di pistola davanti all’officina sulla SS 18 - Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable ... 🔗giornaledicalabria.it scrive

Cosenza, meccanico di 59 anni ucciso a colpi di pistola a Cetraro - La vittima, Pino Corallo, 59 anni, è stata uccisa davanti a un'officina nel comune di Cetraro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Paola e della stazione di Cetraro ... 🔗Si legge su tg24.sky.it

VIDEO-CHOC: CARABINIERE AGGREDITO A ROMA