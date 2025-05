McTominay mania Napoli deposita marchio ‘McFratm’

Scott McTominay ha incantato Napoli con 12 gol decisivi, diventando un giocatore fondamentale per la squadra. La sua eccezionale fisicità e abilità nell'inserirsi nell'area avversaria gli hanno guadagnato il titolo di MVP della stagione. Ora, la sua popolarità si traduce in un'iniziativa imprenditoriale, con la registrazione del marchio "mcfratm" che testimonia l'affetto e l'ammirazione della città nei suoi confronti.

(Adnkronos) – Ha conquistato un'intera città con i suoi gol pesantissimi – ben 12, un bottino notevole per un centrocampista – grazie alla sua fisicità, alla capacità di inserirsi con tempismo nell'area avversaria e a un rendimento costante che gli è valso il titolo di MVP della stagione. Scott McTominay, lo scozzese arrivato dal Manchester . L'articolo McTominay mania, Napoli deposita marchio ‘McFratm’ proviene da Il Difforme... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - McTominay mania, Napoli deposita marchio ‘McFratm’

Le notizie più recenti da fonti esterne

McTominay mania, Napoli deposita marchio 'McFratm' - (Adnkronos) - Ha conquistato un'intera città con i suoi gol pesantissimi - ben 12, un bottino notevole per un centrocampista - grazie alla sua fisicità, alla capacità di inserirsi con tempismo nell'ar ... 🔗Scrive msn.com

Scudetto Napoli, da Mertens a McTominay: gli stranieri innamorati dell'azzurro - Parafrasando citazioni radiofoniche ormai sempre virali sui nostri social. In quale città italiana un belga viene adottato per quasi un decennio e finisce per dare al primo figlio uno dei ... 🔗Come scrive ilmattino.it

A Napoli è McTominay-mania - A Napoli è scoppiata la Scott-mania. Azzurri nel segno di McTominay: gol numero dieci e undici in stagione per il centrocampista. Numeri da attaccante aggiunto per una squadra che ha ovviato alle ... 🔗Secondo rainews.it