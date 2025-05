McTominay mania ‘McFratm’ diventa un brand | il Napoli deposita il marchio all’Ufficio Brevetti

Il Napoli non celebra solo il quarto Scudetto con il marchio di Antonio Conte, ma anche con "McFratm", un brand ispirato a Scott McTominay. Questa innovativa mossa, ufficializzata il 16 maggio tramite l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, segna l’inizio di una curiosa connessione tra il centrocampista scozzese e il club partenopeo, trasformando un momento calcistico in opportunità commerciale.

Sul quarto Scudetto del Napoli non c’è solo il marchio di Antonio Conte, ma anche quello di Scott McTominay. No, non si tratta di una metafora. Come scoperto dall’ Adnkronos consultando il database dell’ Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, lo scorso 16 maggio il club di Aurelio De Laurentiis ha presentato la domanda di registrazione del marchio McFratm, soprannome con cui McTominay viene ormai affettuosamente chiamato a Napoli. Lo scozzese ha conquistato un’intera città con i suoi gol pesantissimi – ben 12, un bottino notevole per un centrocampista – grazie alla sua fisicità, alla capacità di inserirsi con tempismo nell’area avversaria e a un rendimento costante che gli è valso il titolo di MVP della stagione... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it