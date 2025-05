McTominay-mania l' indiscrezione | Il Napoli ha depositato la richiesta di registrazione del marchio McFratm

La "McTominay-mania" sta conquistando Napoli, con il club che ha già avviato le pratiche per registrare il marchio "mcfratm". Scott McTominay, centrocampista scozzese, non è solo il fulcro delle vittorie in campo, ma anche una figura carismatica fuori dal rettangolo. Il suo crescente status potrebbe trasformarsi in un marchio iconico, unendo sport e marketing in un fenomeno senza precedenti.

Giorno dopo giorno è sempre più McTominay-mania. Il centrocampista scozzese è diventato l'uomo simbolo dello scudetto, per le sue straordinarie doti in campo, ma anche per la sua innata simpatia fuori. E chissà che in futuro il suo nome non possa diventare anche un vero e proprio brand... 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - McTominay-mania, l'indiscrezione: "Il Napoli ha depositato la richiesta di registrazione del marchio McFratm"

