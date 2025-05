McTominay con Conte alla Juve | lo sgarbo è totale

Scoppia la bufera in Serie A: Antonio Conte sembra pronto a dire addio al Napoli per approdare alla Juventus, portando con sé un grande colpo di mercato, Scott McTominay. I tifosi bianconeri si preparano ad accogliere il tecnico pugliese, mentre la piazza partenopea teme di perdere il suo leader dopo la storica vittoria dello Scudetto. Una situazione delicata che tiene col fiato sospeso tutti gli appassionati di calcio.

