Mazzetta Capitale appalti truccati | smantellato cartello di Mister Asfalto

Un'operazione della Guardia di Finanza ha smantellato un cartello di imprese, noto come il "cartello di mister asfalto", responsabile di truccare gli appalti pubblici per le strade di Roma. Le indagini hanno rivelato un sistema di tangenti e corruzione, con mazzette versate anche a funzionari e poliziotti per eludere controlli e multe. Un colpo significativo contro la corruzione nella Capitale.

Un cartello di società per pilotare le gare, in un sistema di tangenti volte a corrompere i funzionari e truccare gli appalti per le strade della Capitale. Così sfrontato da elargire mazzette anche a due poliziotti per sottrarsi a una multa. Il sodalizio corruttivo è stato sgominato ieri dalla Guardia di Finanza, con un blitz.

Appalti e mazzette, le intercettazioni