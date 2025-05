Maxwell sulla finale di Champions | Spero che vinca il PSG oggi il club ha raggiunto un’altra dimensione

Maxwell, ex calciatore di Inter e PSG, ha condiviso le sue opinioni sulla finale di Champions League, esprimendo la sua speranza per una vittoria del PSG. In un'intervista a RMC Sport, il talentuoso laterale brasiliano ha sottolineato come il club francese abbia raggiunto una nuova dimensione nel panorama calcistico. Scopriamo insieme le sue dichiarazioni e il significato di questa finale.

Maxwell, l'ex laterale brasiliano, che ha militato prima nell' Inter e poi con il club francese, si è espresso così ai microfoni di RMC Sport. LE PAROLE DI MAXWELL – « Penso che il mio periodo al PSG, aver preso parte all'inizio del progetto, aver visto dove si trova oggi il club. Il nostro desiderio era di vedere il PSG in finale e spero con tutto il cuore che vincano questa partita. È difficile dire cosa ci mancasse allora. Avevamo tanti buoni giocatori in campo, abbiamo giocato delle belle partite con tanta qualità, ma credo che questo faccia parte dell'evoluzione del progetto...

