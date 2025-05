Maxischermo per la finale di Champions dell’Inter | 51mila posti a San Siro via alla vendita dei biglietti

Milano si prepara a festeggiare la finale di Champions con un maxischermo a San Siro, capace di ospitare quasi 51mila tifosi interisti. La Commissione provinciale di vigilanza ha dato il via libera, consentendo anche a 10mila spettatori di assistere all'evento direttamente sul prato. I biglietti sono ora disponibili per una notte di sport e passione collettiva.

Milano – La Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo si è riunita giovedì in seduta plenaria per valutare l’ipotesi maxischerm o. Il responso: via libera a una capienza di 50.697 spettatori, di cui 10mila sul prato di San Siro. Quasi 51mila interisti, quindi, si ritroveranno sabato sera al Meazza per assistere alla finale di Champions League tra Inter e Paris Saint Germain, che andrà in scena alle 21 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Scartata sin da subito l’opzione piazza Duomo così come altre location all’aperto per evitare problemi di sicurezza, la scorsa settimana i responsabili dell’ordine pubblico hanno condiviso l’idea stadio al tavolo del Comitato presieduto a Palazzo Diotti dal prefetto Claudio Sgaraglia... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Maxischermo per la finale di Champions dell’Inter: 51mila posti a San Siro, via alla vendita dei biglietti

