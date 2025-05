Maxi-sequestro di droga | in casa cocaina per 14 milioni di euro

Un maxi-sequestro di cocaina ha avuto luogo nel Bresciano, con oltre 126 chili di sostanza stupefacente confiscati. Grazie al grado di purezza riscontrato, questa quantità avrebbe potuto generare profitti fino a 14 milioni di euro sul mercato. Si tratta di uno dei sequestri più significativi della regione, evidenziando l'impegno delle forze dell'ordine nella lotta contro il traffico di droga.

Maxi-sequestro di droga: in casa più di 126 chili di cocaina, che se rivenduti sul mercato – anche in ragione del grado di purezza riscontrato – avrebbero potuto fruttare fino a 14 milioni di euro. Si tratta probabilmente del più grande sequestro di cocaina ad oggi registrato nel Bresciano: lo... 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Maxi-sequestro di droga: in casa cocaina per 14 milioni di euro

