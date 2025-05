Maxi-sequestro di droga | in casa cocaina per 14 milioni di euro

Un maxi-sequestro di droga ha portato alla scoperta di oltre 126 chili di cocaina in una abitazione, con un valore potenziale sul mercato di 14 milioni di euro. Questo significativo intervento delle forze dell'ordine rappresenta uno dei più grandi sequestri di cocaina mai registrati nel Bresciano, evidenziando l'intensificazione della lotta contro il traffico di stupefacenti nella regione.

Maxi-sequestro di droga: in casa più di 126 chili di cocaina, che se rivenduti sul mercato – anche in ragione del grado di purezza riscontrato – avrebbero potuto fruttare fino a 14 milioni di euro. Si tratta probabilmente del più grande sequestro di cocaina ad oggi registrato nel Bresciano

