Maxi-schermo a San Siro per a finale di Champions League | prosegue la vendita dei biglietti

La finale di UEFA Champions League tra PSG e Inter si avvicina, e la vendita dei biglietti per i maxischermi allestiti a San Siro prosegue. Dopo la chiusura della distribuzione dei codici per l'acquisto dei biglietti per l'evento, i tifosi nerazzurri hanno l'opportunità di vivere l'emozione della partita in una delle location più iconiche del calcio, ricordando l'atmosfera delle finali passate.

Con la chiusura della distribuzione dei codici per l’acquisto dei biglietti per la finale di UEFA Champions League tra PSG e Inter, ai tifosi nerazzurri non resta che provare ad acquistare i biglietti per maxi-schermi che saranno montati a San Siro proprio come in occasione della finale di Istanbul di due anni fa. BIGLIETTI SAN SIRO – In attesa della finalissima di UEFA Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter, in programma sabato 31 maggio alle ore 21:00 a Monaco di Baviera, cresce l’attesa anche a Milano, dove lo stadio di San Siro si prepara a diventare il cuore pulsante del tifo nerazzurro... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Maxi-schermo a San Siro per a finale di Champions League: prosegue la vendita dei biglietti

Se ne parla anche su altri siti

Maxi-schermo a San Siro per la finale di Champions League: i biglietti; Maxischermo a San Siro per la finale di Champions Inter-PSG: tutte le info; Finale Champions League, sì al maxischermo a San Siro per Psg-Inter; Finale di Champions Psg-Inter: a San Siro verrà installato un maxischermo. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Inter-Psg, finale Champions su maxischermo a San Siro: come comprare i biglietti - (Adnkronos) - Inter-Psg sul maxischermo a San Siro? La squadra di Simone Inzaghi sfiderà il Paris Saint Germain in finale di Champions sabato 31 maggio, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Saranno ... 🔗Scrive msn.com

Maxischermo per la finale di Champions dell’Inter: 51mila posti a San Siro, via alla vendita dei biglietti - Dalle 12 a mezzanotte la finestra dedicata soltanto a soci dei club e abbonati. Mercoledì in palio i posti ancora disponibili (a partire da 10 euro) per il Meazza. Tagliandi nominativi, non si può cam ... 🔗Riporta msn.com

Maxischermo a San Siro per la finale di Champions League: orari e prezzi dei biglietti per vedere Psg-Inter - Ci siamo: sfumato il sogno Scudetto, ora l' Inter è a un passo dalla Champions League. L'ultimo ostacolo da superare si chiama Paris Saint Germain e per i supporter nerazzurri l'attesa è ovviamente ... 🔗Segnala mentelocale.it

Inter-Barcellona 4-3 Ogni Volta - Vasco Rossi San Siro 6/5/2025