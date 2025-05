Mauro Repetto torna con la nuova hit ‘DJ Sole’

Mauro Repetto torna a far vibrare il cuore dei suoi fan con la nuova hit "DJ Sole". Questo brano, carico di energia e freschezza, segna il suo ritorno sulla scena musicale dopo gli indimenticabili successi degli 883. Pubblicato da Nar International, "DJ Sole" promette di conquistare il pubblico con il suo ritmo coinvolgente e le sonorità accattivanti.

' Dj Sole ': è questo il titolo dell' inedito con cui riabbraccia il pubblico Mauro Repetto, ideatore, cofondatore e insieme a Max Pezzali autore dei più grandi successi degli 883 negli anni '90. Un brano caratterizzato da inarrestabile energia, 'Dj Sole' è pubblicato da Nar International e distribuito da ADAWarner Music Italy. Sarà in radio e disponibile in digitale dal 30 maggio e farà parte della colonna sonora di un progetto innovativo e di grande artisticità che vedrà la luce in concomitanza con la nuova stagione della serie TV sugli 883: uno spettacolo teatrale dove le nuove tecnologie si uniranno alla creatività di Repetto, che ha dimostrato di avere quelle doti canore e attoriali con cui ha recentemente sorpreso il pubblico italiano...