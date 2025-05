Mauro Corona morto l' amato cagnolino Kurt | Negli occhi la gratitudine di chi ama

Mauro Corona ha condiviso il suo profondo dolore per la perdita del suo amato cagnolino Kurt, deceduto dopo undici anni di inestimabile compagnia. Con un toccante messaggio sui suoi canali social, l'autore ha sottolineato la gratitudine e l'amore incondizionato che il suo fedele amico a quattro zampe ha rappresentato nella sua vita. Una testimonianza di legame indissolubile tra uomo e animale.

«Dopo 11 anni di fedele, paziente, silenziosa compagnia, il nostro Kurt se n'è andato esprimendo dagli occhi stanchi la gratitudine di chi ama senza chiedere nulla». Oggi, martedì 27 maggio, Mauro Corona, con questo messaggio sui suoi canali social, ha voluto rendere noto il suo dolore per la... 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Mauro Corona, morto l'amato cagnolino Kurt: «Negli occhi la gratitudine di chi ama»

