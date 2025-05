Maurizio Ferrini | Ho passato un anno solo a pregare

Maurizio Ferrini, icona del panorama televisivo italiano, riflette su un anno di introspezione e preghiera. Con la sua sagacia e il carattere popolare, l’amatissimo artista si rivela in un’intervista in cui esplora legami autentici e la sua carriera, dalla celebre presenza in “Quelli della notte” alla profondità dei rapporti con i suoi amici più cari nel mondo dello spettacolo.

Maurizio Ferrini ha le idee chiare. Nette come quelle del suo epico Comunista a Quelli della notte e popolane come l’animo dell’intramontabile Signora Coriandoli. Pochi ma grandi amici veri, anche nel mondo dello spettacolo: «Sono l’unico ad aver lavorato ed essere stato amico fraterno dei tre più grandi creatori di televisione: Renzo Arbore, Antonio Ricci e Gianni Boncompagni», racconta a Libero l’attore romagnolo. Le radici salde a Cesena, la vita oggi a San Marino «che non è un estero dorato ma popolare come l’animo della gente romagnola e mi ha accolto benissimo». Maurizio Ferrini è di fatto un antidivo e ne va fiero... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Maurizio Ferrini: "Ho passato un anno solo a pregare"

Approfondimenti da altre fonti

Maurizio Ferrini: Ho passato un anno solo a pregare | .it. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Addio al compagno-amico Maurizio Ferrini - Dopo una lunga malattia, è morto domenica notte a 72 anni il nostro Maurizio Ferrini. Nel gruppo del Manifesto fin dal ... pronta allo scherzo e al gioco per un passato di battimuro in borgata, di ... 🔗Lo riporta ilmanifesto.it

Maurizio Ferrini: “Ero depresso perché non lavoravo, facevo oroscopi a pagamento per guadagnare” - Ospite nel salotto di Silvia Toffanin nella puntata di sabato 25 gennaio di Verissimo è stato Maurizio ... Ferrini racconta, a causa dei continui rifiuti di cui si era reso protagonista: Ho ... 🔗Scrive fanpage.it

Il dramma di Maurizio Ferrini: 'Ho sofferto la fame' - La parabola discendente di maurizio ferrini viene raccontata lo stesso comico nella trasmissione “Sabato italiano” di Rai 1. Una carriera iniziata con renzo arbore, nel programma cult ... 🔗Secondo it.blastingnews.com

Maurizio Ferrini si domanda se è meglio l'impermeabile o l'ombrello (1985)