mattinata piovosa poi il tempo va migliorando

Una mattinata piovosa segna l'inizio della giornata, ma il tempo promette di migliorare. Grazie a un promontorio anticiclonico in posizione strategica tra la penisola Iberica e la Francia, il nord Italia beneficerà di una leggera stabilizzazione. Tuttavia, nelle prime ore di oggi, un passaggio instabile interessarà la nostra regione, colpendo rilievi e pianure. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per le prossime ore.

Un promontorio anticiclonico staziona tra la penisola Iberica e la Francia proteggendo in parte anche il nord-Italia; tuttavia tra questa notte e la mattinata odierna è previsto un passaggio instabile sulla nostra regione che coinvolgerà i rilievi e le pianure. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Martedì 27 maggio 2025 Tempo Previsto: Nella notte formazione di una linea di rovesci e temporali (localmente di forte intensità) che dai rilievi Prealpini traslerà entro il primo mattino su tutte le aree di pianura. Dalla tarda mattinata ampie schiarite da ovest verso est con passaggio a cielo generalmente poco nuvoloso su tutti i settori fino alla sera...

