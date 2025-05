Mattesini | Tutelare le piccole botteghe l' amministrazione le sostenga nelle frazioni

Donella Mattesini, consigliera comunale del PD, sottolinea l'importanza delle piccole botteghe nel sostenere le comunità locali, soprattutto nelle frazioni. Questi negozi non solo forniscono beni di prima necessità, ma rappresentano anche un punto di riferimento essenziale per le aree periferiche. L'amministrazione deve intervenire per garantire la loro sostenibilità e il loro sviluppo, assicurando che le piccole realtà commerciali possano continuare a prosperare.

Nota stampa di Donella Mattesini, consigliera comunale Pd. "Le botteghe di paese o di quartiere svolgono un servizio fondamentale per le zone lontane dai centri urbani, a partire dalla possibilità di fare la spesa con riferimento, ad esempio, ai prodotti alimentari e beni di prima necessità... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Mattesini: "Tutelare le piccole botteghe, l'amministrazione le sostenga nelle frazioni"

