Matteo Renzi scopre che l’Italia dei treni non è fascista | non arrivano affatto in orario

Matteo Renzi ha vissuto un'altra disavventura ferroviaria, affrontando un ritardo di 77 minuti nel suo viaggio da Milano a Roma. Questo episodio ribadisce una realtà frustrante per molti italiani: i treni non viaggiano mai in orario. L'ex premier continua a mettere in luce le inefficienze del sistema ferroviario del Paese, valorizzando un tema che colpisce quotidianamente i pendolari e i viaggiatori.

Nuovo treno in ritardo, nuovo post di Matteo Renzi che ancora una volta si è ritrovato a bordo di un convoglio che da Milano doveva portarlo a Roma. Stavolta il treno viaggiava con ben 77 minuti di ritardo. Se c’è ormai una certezza, anche per l’ex premier, è che l’Italia vista sul fronte del traffico ferroviario non la si può assolutamente chiamare «fascista». La fantomatica puntualità dei treni del Ventennio nulla a che fare con la gestione del ministro Matteo Salvini, obiettivo principale del senatore fiorentino, tra i pochi nel centrosinistra a tenersi lontano dall’evocazione dell’imminente pericolo fascista che minaccia l’Italia almeno da un paio d’anni... 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Matteo Renzi scopre che l’Italia dei treni non è fascista: non arrivano affatto in orario

Su questo argomento da altre fonti

Renzi, l’oppositore non fantasma. «L’incantesimo della influencer sta svanendo». 🔗Cosa riportano altre fonti

Matteo Renzi: "Con Meloni l'Italia è retrocessa in serie B. Sostituita dalla Polonia" - In un'intervista alla Stampa il leader di Iv sostiene che la premier "ha completamente perso la ragionevolezza: mi lascia sinceramente sconvolto" ... 🔗Scrive huffingtonpost.it

Chi è Matteo Renzi, dalla carriera politica alla passione per la Fiorentina - Alla scoperta di Matteo Renzi: l’ex presidente del Consiglio ... succedendo così a Piero Sansonetti. Matteo Renzi e Italia Viva Nel 2019 Renzi ha deciso di abbandonare il PD e fondare Italia Viva. Una ... 🔗Come scrive newsmondo.it

Tutti i dubbi di Matteo Renzi sui referendum - La recente intervista di Matteo Renzi al Tempo aiuta a cogliere "il grano e il loglio" che stanno dietro la questione dei referendum ... 🔗Lo riporta iltempo.it

Renzi sfida Conte: Se non si può andare avanti, Italia Viva non rimarrà al governo