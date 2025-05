Massimo Stano | Ho paura che la marcia verrà cancellata dobbiamo fare qualcosa Disabato è fortissimo e mi stimola

Massimo Stano, l'atleta italiano che ha stupito il mondo con la sua incredibile prestazione nella 35 km di marcia agli Europei a squadre, esprime preoccupazione per il futuro della disciplina. Dopo aver stabilito un record mondiale di 2h20'43" lo scorso 18 maggio a Podebrady, Stano sente la necessità di mobilitarsi per garantire la continuazione della marcia, un'arte sportiva che lo appassiona profondamente.

Lo scorso 18 maggio un risultato incredibile firmato da Massimo Stano. L'atleta azzurro ha dominato la 35 km di marcia negli Europei a squadre, di scena a Podebrady (Cechia), andando a stampare una strepitosa prestazione cronometrica, ovvero il record del mondo della distanza di 2h20'43", togliendo quasi un minuto al precedente primato del canadese Evan Dunfee (2h21'40"). Un riscontro che rilancia le quotazioni del campione olimpico della 20 km a Tokyo proprio in vista dei Mondiali che si terranno nella capitale giapponese. Di questo e di altro ha parlato ai microfoni di OA Sport, a margine del Trofeo 'Ugo Frigerio' a Bovisio-Masciago (MB)...

