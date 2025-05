Massimo Ferrero la sua verità sulle droghe a Belve | Me so’ fatto un tè… Il ritorno dopo 3 anni dopo la fuga da Fagnani – Il video

Martedì 27 maggio, Massimo Ferrero, l'imprenditore conosciuto come «Viperetta», torna in tv ospite di Francesca Fagnani a Belve, dopo tre anni di assenza. In una chiacchierata sincera, Ferrero condividerà la sua verità sulle droghe, affrontando i suoi successi e fallimenti, tra cui un crack finanziario, rivelando sogni e ambizioni che lo caratterizzano. Un incontro imperdibile per scoprire l'uomo dietro il personaggio.

Uno scatenato Massimo Ferrero sarà ospite di Belve da Francesca Fagnani per la puntata di martedì 27 maggio alle 21.20 su Rai2. L’imprenditore noto anche come «Viperetta» racconta la sua vita avventurosa, tra un crack finanziario e tanti sogni nel cassetto. Tutto portato avanti con la consapevolezza di essere un uomo particolarmente invidiato, dice Ferrero: «Le gente è ’nvidiosa, io so’ un maschio Scarface, so’ bello e uncino». E poi aggiunge: «So’ un riccio, si me dai fastidio te puncico. So’ invidiatissimo, a 70 anni vado ancora de moda». Il presidente della Samp più odiato di sempre. Uno dei sogni rimasti nel cassetto è stato quello di diventare il proprietario della Roma... 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Massimo Ferrero, la sua verità sulle droghe a Belve: «Me so’ fatto un tè…». Il ritorno dopo 3 anni dopo la fuga da Fagnani – Il video

Le notizie più recenti da fonti esterne

Massimo Ferrero riparte dalla Calabria: «Voglio far volare la Paolana»; La Verità - Gravina a rischio bancarotta con la Samp in C. La presa di posizione della FIGC; Mario Balotelli a Belve, la verità sul razzismo e il lancio di banane: Diciamo che non lo faranno più; La Verità - Scandalo Samp, la FIGC trema. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia