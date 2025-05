Massimo Ferrero Er Viperetta i guai con le società l' arresto e le accuse alla figlia | ecco chi è

Massimo Ferrero, noto come "Er Viperetta", torna al centro dell'attenzione dopo il suo controverso passato come presidente della Sampdoria. Tra guai giudiziari e accuse rivolte alla figlia, Ferrero si ritrova nuovamente nel mirino dei media. In questo articolo, esploreremo la sua figura, gli eventi che lo hanno portato a questa situazione e il contesto che circonda il suo ritorno nel mondo dello spettacolo.

Dopo lo scontro di tre anni fa, l'ex presidente della Sampdoria torna da Belve. Cosa sappiamo di "Er Viperetta"... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Massimo Ferrero "Er Viperetta", i guai con le società, l'arresto e le accuse alla figlia: ecco chi è

Approfondimenti da altre fonti

Massimo Ferrero riparte dalla Calabria: «Voglio far volare la Paolana»; Massimo Ferrero: chi è, età, compagna, figli, fallimento e arresto; Belve, stasera in tv la nuova puntata: ospiti e anticipazioni; Belve 2025, ecco gli ospiti della quarta puntata del programma!. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Massimo Ferrero "Er Viperetta", i guai con le società, l'arresto e le accuse alla figlia: ecco chi è - Dopo lo scontro di tre anni fa, l'ex presidente della Sampdoria torna da Belve. Cosa sappiamo di "Er Viperetta" ... 🔗Lo riporta ilgiornale.it

Belve, Massimo Ferrero confessa: “Il mio sogno era comprarmi la Roma” - (Adnkronos) – Massimo Ferrero è tra gli ospiti di Francesca Fagnani a 'Belve' nella puntata che andrà in onda questa sera, martedì 27 maggio alle 21:20 su Rai 2. Un fiume in piena, "Aho', Fagnani ma c ... 🔗sardegnareporter.it scrive

Massimo Ferrero a Belve: “Il mio sogno è comprare la Roma. Droghe? Ho assunto un’erba e ho riso e camminato tutta la notte” - Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, ha svelato che il suo sogno è sempre stato uno: "I l mio sogno era compramme la Roma ”. E quando Francesca Fagnani gli fa notare che era odiato dai ... 🔗Riporta fanpage.it

Massimo Ferrero er Viperetta - La Zanzara 9.1.2025