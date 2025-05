Massimo Ferrero chi sono le due ex mogli Paola e Laura Sini | Con l’ultima una battaglia legale orrbile

Massimo Ferrero, noto imprenditore e presidente della Sampdoria, ha avuto due matrimoni significativi. La prima moglie, Paola, è un personaggio misterioso, mentre la seconda, Laura Sini, è al centro di una complicata e accesa battaglia legale. In questo articolo esploreremo la vita delle due ex mogli di Ferrero e il contesto che ha portato alla controversia attuale.

Massimo Ferrero si è sposato due volte, la sua prima moglie si chiama Paola, una figura di cui si conosce poco, anche perché Ferrero ha sempre mantenuto un certo riserbo sulle sue prime nozze. Da questa unione sono nate due figlie, Vanessa e Michela. Vanessa, in particolare, ha avuto un ruolo di rilievo anche nelle attività imprenditoriali del padre, ricoprendo incarichi di responsabilità nelle sue aziende. Il secondo matrimonio di Ferrero è stato con Laura Sini, ereditiera dell'azienda casearia "I Buonatavola Sini" di Nepi, in provincia di Viterbo. Con Laura Sini, Massimo Ferrero ha condiviso non solo la vita privata, ma anche una parte del suo percorso imprenditoriale, diventando contitolare di sei caseifici...