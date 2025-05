Maserati Landini tra gli operai | Serve un vero confronto a Roma | senza investimenti futuro incerto

Il comizio di Maurizio Landini, segretario nazionale della Cgil, si è svolto ieri a Modena sotto il simbolico Tridente della Maserati, richiamando oltre 300 operai. Al centro dell'incontro, l'urgenza di un confronto reale a Roma e la necessità di investimenti per garantire un futuro certo ai lavoratori del settore, altrimenti destinato a rimanere incerto.

Modena, 27 maggio 2025 – È stato il Triden te della Maserati lo sfondo, simbolico, del comizio presieduto ieri pomeriggio dal segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini (con lui il segretario generale di Modena Daniele Dieci), al quale hanno partecipato oltre 300 lavoratori. Partendo dal caso Maserati, marchio simbolo dell'eccellenza modenese, che oggi sta attraversando una profonda crisi, il segretario ha poi allargato lo sguardo descrivendo una situazione nazionale segnata, a suo dire, da un calo della produzione, dall' assenza di politiche industriali e da un mercato del lavoro sempre più povero e precario...

