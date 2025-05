Martusciello FI | Ottimo risultato per il partito alle comunali in Campania

Il segretario regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello, esprime soddisfazione per i risultati ottenuti dal partito alle recenti elezioni comunali in Campania. Con oltre il 10% di consensi nei due comuni in cui si sono presentati, Martusciello evidenzia la crescita della formazione politica a livello locale, segnando un passo importante nel panorama elettorale regionale.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Ottimo, il risultato di Forza Italia in Campania alle elezioni comunali “. Così il segretario regionale del partito, F ulvio Martusciello, commenta l’esito del voto. “ Nei due comuni dove ci siamo presentati con il simbolo – sottolinea – abbiamo superato il 10% e siamo a pochissima distanza da Fratelli d’Italia. Abbiamo vinto a Nola, siamo al ballottaggio a Volla e nei piccoli comuni delle altre province vinciamo a Chiusano San Domenico, dove è stato eletto Carmine De Angelis, consigliere del Ministro Tajani”. “La coalizione – conclude Martusciello – va rafforzata in vista delle elezioni regionali, perché alcuni partiti alleati non hanno presentato liste in nessun comune... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Martusciello (FI): “Ottimo risultato per il partito alle comunali in Campania”

Ne parlano su altre fonti

Martusciello (Fi), candidato in Campania non spetta a nessuno; Regionali Campania, Martusciello (FI): “La candidatura non spetta a nessuno per diritto, il tavolo nazionale sceglierà”; Benevento, Tajani: «Il Sannio modello da esportare. Regionali? Candidato civico»; FORZA ITALIA - Martusciello: eredi Dc stiano in Fi, rappresentiamo popolarismo europeo. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Fulvio Martusciello si sfila: «Non mi candido a guidare la Regione» - I dirigenti salernitani di FI si alzano in piedi ... «Zinzi sarebbe un ottimo candidato alla Regione come puro Martusciello», aveva detto il titolare del Viminale ieri mattina mentre in ... 🔗Da ilmattino.it

Martusciello (FI), non mi candido alla presidenza della Campania - Martusciello, capo delegazione di Forza Italia nel Parlamento europeo e coordinatore campano del partito, non è coinvolto nell’inchiesta di Bruxelles. Rieletto alle ultime Europee con 100mila ... 🔗Lo riporta espansionetv.it

Martusciello (FI), in Campania serve un candidato sudista - Lo ha detto Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania e capodelegazione azzurro al Parlamento europeo, commentando la linea indicata dal vicepremier Tajani sul ... 🔗Scrive ansa.it

Elezioni Amministrative, Fulvio Martusciello-FI: La partecipazione al voto si è alzata con il ...