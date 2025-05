Martina scomparsa nel nulla i carabinieri | False le voci di ritrovamenti del corpo o dei vestiti della 14enne

Da più di 48 ore, cresce l'ansia per Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa da Afragola il 26 maggio. I carabinieri hanno smentito le voci circolate riguardo al ritrovamento di corpi o vestiti, confermando che le ricerche sono ancora in corso. La comunità resta mobilitata, sperando in notizie positive mentre le indagini proseguono senza sosta.

