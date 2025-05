Martina Franca | inaugurato depuratore Ieri

Ieri a Martina Franca è stato inaugurato un nuovo depuratore, un passo significativo per la gestione sostenibile delle risorse idriche nella Valle d'Itria. Secondo un comunicato di Acquedotto Pugliese, l'impianto rinnovato e le nuove strutture di affinamento mirano a promuovere il riuso irriguo, rappresentando un importante progresso nella gestione circolare del servizio idrico integrato.

Di seguito un comunicato diffuso da Acquedotto pugliese: Un rinnovato impianto di depurazione e nuove strutture di affinamento per il riuso irriguo segnano un avanzamento importante nella gestione circolare e sostenibile del servizio idrico integrato in Valle d’Itria, a Martina Franca. L’opera rappresenta un esempio di collaborazione tra Comuni, Regione, Autorità idrica pugliese (Aip) e Acquedotto pugliese (AQP), teso a favorire il riutilizzo ed a valorizzazione il patrimonio ambientale ed agricolo. L’inaugurazione tenutasi ieri in località Cupa è stata inoltre l’occasione per presentare la rete già realizzata dal Comune di Martina Franca (con un importo complessivo di 5,3 milioni di euro) ed il potenziamento che l’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (Arif) realizzerà, con un estendimento già coperto da 6,2 milioni di euro di finanziamento regionale, per la distribuzione delle acque affinate in ulteriori zone interessate da coltivazioni, aziende agricole ed insediamenti... 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Martina Franca: inaugurato depuratore Ieri

