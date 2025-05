Martina Carbonaro scomparsa da Afragola ricerche al campo Moccia | la 14enne seguita con le telecamere

Martina Carbonaro, una ragazza di 14 anni, è scomparsa ad Afragola, nel Napoletano. Le ricerche si concentrano presso il campo Moccia, dove i carabinieri stanno effettuando ispezioni seguendo alcune tracce evidenziate dalle telecamere. La comunità è in allerta mentre le autorità intensificano gli sforzi per ritrovare la giovane.

Ispezione dei carabinieri dello stadio Moccia di Afragola (Napoli); i militari sarebbero arrivati lì seguendo le tracce di Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa da ieri dal comune del Napoletano... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Martina Carbonaro scomparsa da Afragola, ricerche al campo Moccia: la 14enne seguita con le telecamere

Approfondimenti da altre fonti

Martina Carbonaro scomparsa da Afragola, ricerche al campo Moccia: la 14enne seguita con le telecamere - Ispezione dei carabinieri dello stadio Moccia di Afragola (Napoli); i militari sarebbero arrivati lì seguendo le tracce di Martina Carbonaro, la 14enne ... 🔗Riporta fanpage.it

Sono ore di ansia per Martina: la 14enne scomparsa dopo una passeggiata - Sono ore di ansia per la comunità di Afragola per la scomparsa di Martina Carbonaro. La 14enne è scomparsa nel nulla dal tardo pomeriggio di ieri. L’allarme, però, è scattato poco dopo le 20:30 quando ... 🔗Secondo napolitoday.it

Appello in rete per Martina, la 14enne di Afragola scomparsa da ieri sera - Appello in rete per ritrovare Martina. La 14 enne di Afragola era uscita ieri sera con le amiche, intorno alle 19, per una passeggiata a Napoli. Intorno alle 20.30, una telefonata alla famiglia ... 🔗msn.com scrive