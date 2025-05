Marsilio sul nuovo presidente della Sasi | Al via una nuova stagione per il servizio idrico

Con l'elezione di Nicola Scaricaciottoli a presidente della Sasi, si apre una nuova era per il servizio idrico che serve circa 90 Comuni della Provincia di Chieti. Questo cambiamento, tanto atteso sul territorio, rappresenta un'opportunità per un rinnovamento significativo nella gestione delle risorse idriche, grazie a una visione condivisa dall'assemblea dei sindaci.

"Con l'elezione di Nicola Scaricaciottoli si apre una nuova stagione alla Sasi, la società che gestisce il servizio idrico in circa 90 Comuni della Provincia di Chieti. Un rinnovamento di cui si sentiva sul territorio un forte bisogno e che l'assemblea dei sindaci ha saputo correttamente...

