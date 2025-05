Marotta su PSG Inter | Bisogna portarsi a casa la Champions! Vogliamo essere protagonisti…

In vista della finale di Champions League contro il PSG, il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, esprime la forte determinazione della squadra a conquistare il trofeo. Intervistato dall'emittente svizzera RSI, Marotta sottolinea l'importanza di essere protagonisti e porta un messaggio chiaro: "Bisogna portarsi a casa la Champions!" La sfida si preannuncia emozionante e ricca di aspettative.

Marotta su PSG Inter: «Bisogna portarsi a casa la Champions! Vogliamo essere protagonisti.» Le parole del presidente nerazzurro. Il presidente dell’ Inter, Beppe Marotta, ha parlato ai microfoni dell’emittente svizzera RSI in vista della finale di Champions League di sabato sera contro il Paris Saint-Germain. Queste le sue dichiarazioni: LE PAROLE- « La mia quarta finale di Champions? Ho avuto la fortuna di essere gestore di grandi club come Juventus e Inter, ma i meriti vanno condivisi sempre con le squadre. Il core business di una società di calcio debba essere sempre il campo. Si parla spesso dell’importanza di una gestione manageriale, ma a volte queste figure hanno poca affinità con il mondo del calcio... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Marotta su PSG Inter: «Bisogna portarsi a casa la Champions! Vogliamo essere protagonisti…»

