Giuseppe Marotta svela i segreti del successo dell'Inter, evidenziando l'importanza delle conoscenze e dei valori fondamentali. In un intervento a RSI, il direttore sportivo condivide le sue speranze in vista della finale di Champions League contro il PSG, delineando una "ricetta vincente" che ha guidato la squadra verso traguardi ambiziosi.

Giuseppe Marotta ha indicato gli ingredienti principali del successo della sua Inter, esprimendo poi le sue speranze in vista della finale di Champions League contro il PSG. RICETTA VINCENTE – Giuseppe Marotta è intervenuto a RSI in vista dell’atto finale di Champions League tra PSG e Inter. Il Presidente nerazzurro ha spiegato il meccanismo che ha portato nuovamente la sua squadra ai vertici in Italia e in Europa: «Ho avuto la fortuna di essere gestore di due Club molto forti, come la Juventus e l’Inter, questo mi ha facilitato il lavoro. Mi piace condividere con le squadre in cui mi trovo i risultati ottenuti... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Marotta spiega: «Successo Inter si spiega con conoscenze e valori!»

