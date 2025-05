Marotta presente alla festa per i 60 anni dalla seconda Coppa dei Campioni dell’Inter

Oggi al Botinero di Milano, il vice presidente Javier Zanetti ha accolto ex giocatori e tifosi per festeggiare il sessantesimo anniversario della vittoria della seconda Coppa dei Campioni dell'Inter. In un'atmosfera di emozione e nostalgia, i presenti hanno rivissuto i momenti iconici di quella storica notte, creando un ponte tra passato e futuro in vista della finale di Champions League.

Un’atmosfera speciale oggi al Botinero, storico ristorante argentino nel cuore di Milano, di proprietà del vice presidente Javier Zanetti. A pochi giorni dalla finale di Champions League, l’Inter si è ritrovata per celebrare un’altra notte di gloria europea, quella di sessant’anni fa: la conquista della seconda Coppa dei Campioni, alzata al cielo il 27 maggio 1965. In questi minuti è arrivato anche il presidente Giuseppe Marotta. ANNIVERSARIO – Un anniversario importante, che ha richiamato al Botinero numerose leggende della storia nerazzurra, in un evento denso di emozione, memoria e passione... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Marotta presente alla festa per i 60 anni dalla seconda Coppa dei Campioni dell’Inter

Cosa riportano altre fonti

Marotta alla festa per i 60 anni della seconda Coppa dei Campioni: "Speriamo sia di buon auspicio per sabato" - Anche il presidente dell'Inter Beppe Marotta era presente quest'oggi alla festa per la celebrazione del 60esimo anniversario della seconda Coppa dei Campioni, nella settimana della finale di Champions ... 🔗Da msn.com

Torino, party milanese per il compleanno di Urbano Cairo: presente anche Marotta - Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha scelto Villa Necchi Campiglio di via Mozart, a Milano, come location della festa di compleanno ... 🔗msn.com scrive

Marotta, festa Inter: "Partita più bella in carriera. Inzaghi l'artefice" - Inzaghi è il centro di questo modello, supportato da società e proprietà sempre presente in modo silenzioso ... presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, prima della gara di Champions ... 🔗Si legge su informazione.it

MC Teteu x Frank Sinatra - Jingle Bells