Marotta | Finale Champions da presidente? Il paragone con Moratti non regge! Abbiamo addosso grande responsabilità…

In un'intervista recente, Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, affronta il delicato tema della finale di Champions League, evidenziando la grande responsabilità che ricade su di lui e la squadra. Marotta sottolinea come il confronto con il leggendario Moratti, protagonista della storica vittoria del 1965, non sia paragonabile alle sfide odierne. Scopriamo insieme le riflessioni del leader nerazzurro in vista di un momento cruciale per il club.

Marotta: «Finale Champions da presidente? Il paragone con Moratti non regge! Abbiamo addosso grande responsabilità.» Le parole del n1 nerazzurro. Sono trascorsi 60 anni dalla storica conquista della seconda Coppa dei Campioni da parte dell’Inter, allora guidata da Angelo Moratti. Il successo per 1-0 contro il Benfica, firmato da un gol di Jair, è stato celebrato oggi con un pranzo commemorativo a cui hanno preso parte diverse leggende nerazzurre, Massimo Moratti e, tra gli altri, anche Beppe Marotta. Di seguito le dichiarazioni dell’attuale presidente dell’ Inter rilasciate ai microfoni di Sky Sport: LE PAROLE- « Oggi è un amarcord straordinario e storico piacevole, l’evocazione di una partita molto bella che da ragazzino vidi in televisione... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Marotta: «Finale Champions da presidente? Il paragone con Moratti non regge! Abbiamo addosso grande responsabilità…»

Cosa riportano altre fonti

Marotta: Ambiziosi e orgogliosi: qui grazie al lavoro di tutti; Inter, Marotta: «Seconda finale di Champions in tre anni è qualcosa di straordinario»; Marotta: 'Complimenti al Napoli, ma noi abbiamo giocato un girone in più'; Marotta: Fatto qualcosa di straordinario in Champions. Complimenti al Napoli ma giocato 19 gare in più. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Inter, Marotta: “Finale di Champions? Sentiamo grande responsabilità. Da presidente…” - Le parole del presidente nerazzurro oggi a pranzo con Moratti e vecchie glorie per commemorare la Coppa dei Campioni del '65 Inter ... 🔗Da fcinter1908.it

Marotta, 'siamo cresciuti e pronti per la Champions' - "Questo gruppo è cresciuto in questi anni, dopo l'esperienza di Istanbul c'è stata una consapevolezza maggiore nei propri mezzi. Siamo pronti per giocarce fino in fondo la finale di Champions". (ANSA) ... 🔗Scrive msn.com

Inter, Marotta: "Siamo cresciuti e pronti per giocarci la finale di Champions League" - Intervistato dalla RSI, il presidente nerazzurro ha parlato della crescita della squadra: "Dopo Istanbul c'è stata una consapevolezza maggiore nei propri mezzi, ora siamo pronti a giocarcela fino in f ... 🔗Si legge su sport.sky.it