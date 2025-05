Marosi Fest 2025 | le singolarità del mare per la settima edizione del festival vulcanico a Stromboli

Dal 14 al 19 giugno 2025, Stromboli ospiterà la settima edizione del Marosi Festival, intitolata "Variazioni sulle singolarità del mare". Questo evento vulcanico invita a una riflessione approfondita sull'ambiente marino, esplorando le sue peculiarità e le sfide ecologiche contemporanee. Il mare diventa così un soggetto vivo, al centro di dibattiti e attività artistiche, in un contesto unico e coinvolgente.

La 7° edizione del Marosi Festival si intitola “ Variazioni sulle singolarità del mare ” e si terrà a Stromboli dal 14 al 19 giugno 2025. Il festival propone una riflessione collettiva e critica sull’ambiente e sull’ecologia, mettendo al centro il mare come soggetto vivo e in trasformazione. Il focus è nei diritti del mare e nella difesa dei corpi idrici del pianeta. Non sono scenari passivi, immobili sipari. Il mare è quasi un bambino che non è cosciente della sua identità giuridica. Allora un festival di portata internazionale magari potrà smuovere l’attenzione sulla bellezza della performance e dell’ambiente... 🔗 Leggi su Tpi.it