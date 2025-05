Marnate piange Matteo Scarabelli l’allenatore di calcio morto nelle acque gelide del Toce alle Marmitte dei Giganti

Marnate è in lutto per la prematura scomparsa di Matteo Scarabelli, 51 anni, noto allenatore di calcio, tragicamente annegato nelle gelide acque del fiume Toce alle Marmitte dei Giganti. Originario di Rescaldina, Scarabelli era profondamente legato alla montagna e alla sua comunità, dove ha lasciato un'impronta significativa nel cuore di molti. Il cordoglio per la sua perdita è palpabile.

Marnate (Varese) – Amava la montagna Matteo Scarabelli, 51 anni, vittima domenica di un tragico incidente alle Marmitte dei Giganti, in Valle Antigorio. Fatale per lui la caduta nelle acque gelide del Toce. Profondo il cordoglio a Marnate dove Scarabelli, originario di Rescaldina, risiedeva da tempo con la famiglia, la moglie e due figlie. Un dolore che tocca anche Castellanza, dove una delle figlie è allieva della scuola di danza e Gerenzano, dove il cinquantunenne allenava la Giovanile di calcio. Per un gruppo di amici la gita domenicale in uno dei luoghi più belli della valle, meta di molti visitatori proprio per lo scenario suggestivo e unico creato dall'erosione delle rocce, è finita in tragedia...

